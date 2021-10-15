Son dakika: Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

TÜRKİYE PETROLLERİ VE BOTAŞ SATILMAYACAK

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarının "mesnetsiz ve gerçek dışı" olduğunu belirterek "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa Rusya'da saha satın aldığını ve Azerbaycan'da hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Söz konusu uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz'de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrollerinin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu."

Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında BOTAŞ'ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.