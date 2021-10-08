Doğal gaz elektrik benzin ve LPG fiyatlarına ilişkin Bakan Fatih Dönmez’den açıklama: Yarısı devletin desteğiyle karşılanıyor

TÜRKİYE'DEKİ ORAN YÜZDE 76

Bakan Dönmez, günlük elektrik ve gaz ticaretinin yapıldığı spot piyasalarda çarpıcı sonuçların meydana geldiğini belirterek, şu oranları paylaştı:

"Spot piyasalar dediğimiz aslında günlük elektrik ve gaz ticaretinin yapıldığı piyasalardır. Burada çok daha anormal rakamlar var. Sırf yıllık bazda baktığımızda İtalya'da elektrik yıl başına göre yüzde 274 artmış. İspanya'da yüzde 234, Yunanistan'da yüzde 229, komşumuz Bulgaristan yüzde 201, Almanya yüzde 183, Fransa yüzde 165, İngiltere yüzde 145. Türkiye'de ise yılbaşına göre sadece yüzde 70 artmış. Gazda ise yine benzer durumlar var. Hollanda gazın ticarileştiği en büyük borsalardan birisi, yılbaşından bu zaman yüzde 362 artmış. İngiltere'de yüzde 285, Amerika'nın meşhur borsasında yüzde 230 ki Amerika doğal gazı üreten ve ihraç eden bir ülke. Türkiye'de bu oran yüzde 76. Aslında bu borsalardaki fiyat artışları kısa-orta vadede baktığınızda nihai fiyatlara yansıyor."