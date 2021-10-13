Türk ekonomisi güven tazeledi! Uluslararası kuruluşlardan peş peşe önemli açıklamalar

TÜRKİYE BU YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE OECD'NİN EN YÜKSEK ORANDA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKESİ OLDU

Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda ise yüzde 5,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki artış ise yıllık bazda yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.