Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur." ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez vatandaşı korumak için çalışmaların detaylı bir şekilde devam ettiği belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız"

KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek." sözlerini kullandı.