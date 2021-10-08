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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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