Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerine yer verdi.

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