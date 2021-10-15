Çalışan anneleri sevindiren haber! Erken emeklilik: 2160 gün kazanıyorlar
Çalışan anneler doğum borçlanması ile erken emeklilik imkanı elde ediyor. Staj, borçlanma için geçerli sayılıyor. Eğer staj sonrası doğum yapılmışsa yaş şartı düşüyor...
Ülkemizde emekli olmak için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek mümkün.
Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2160 gün (6 yıl) kazanıyor.
Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantajı sağlıyor.
Sabah'ın haberine göre Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikte saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor.
ŞARTLAR DEĞİŞİYOR
Ancak anneler staj sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.
Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor.
Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.
STAJ YAPAN GENCE AYDA EN AZ 768 TL
Annelere erken emeklilik yolunu açan staj, gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük bir deneyim fırsatı sağlıyor.
Aktif iş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere, bu yıl için zorunlu stajda en az 768 lira ücret ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor.
İş Kanunu'na göre stajyerler, işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenim sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Bu primler okullar tarafından ödeniyor.
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