Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama...
Ekmek 4 lira olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı yönündeki iddialar sonrasında açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı. İşte, Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama...
Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekmek fiyatlarına zam geleceği yönündeki iddialar sonrasında gelecek açıklamalar merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı. İşte, Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar?
"BEŞİKTAŞ'TA 5 LİRA, BAYRAMPAŞA'DA 4 LİRA OLACAK"
Cihan Koliva, "Ekmek Beşiktaş'ta 5 lira olacak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak çünkü Beşiktaş'ta kira 30 bin lira Bayrampaşa'da 6-7 bin lira. Maliyetler öyle olduğu için söylüyorum. Yetkililerden şunu istiyorum, ekmeğin maliyetini çıkarsınlar ve ekmeğin fiyatını çıkarsınlar. 15 gün önce aldığımız un 205 liraydı şu an sabah aradığımda 360 lira. Un parasını da peşin istiyorlar. En son gelen ekmeğe zam fiyatı 3 ay önce verilmiş bir fiyattı. 3 ay içerisinde neler değişti, dolar nasıl yükseldi. Buğday bizde yok 6-7 bin ton buğday dışarıdan alınıyor. Zaten en son zam gelmeden biz 2,5 liradan ekmeği satmaya başlamıştık. Biz yine satacağız. Bize artık zabıta göndermeleri bizi bağlamıyor. Ben ekmeğimi 4 liraya satacağım alan alır almayan gider 1 lira 25 kuruşa halk ekmeği var onu alır" dedi.
"230 GRAM EKMEĞİN 3 TL OLMASI GERÇEKÇİ BİR RAKAM OLUR"
Üsküdar'da fırın işleten aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinde Başkanlık yapan Hasan Demir ise, " Bu tarifede 230 gram 2,5 TL şu an. Fakat özellikle Ekim ayının başından bu yana anormal şekilde un fiyatlarında artış var. Biz ekmek zammını Ağustos ayında talep ettik ama onanması 11 Kasım'da gerçekleşti. Talep ve onanması arasında 3 aylık zaman geçti. Ağustos ayında biz 170 liraya un temin edebiliyorduk ama şu an un fiyatı 360 lira. Bizim aldığımız tarife 10 gün olmasına rağmen yetersiz oldu. Bugün itibariyle 230 gram ekmeğin 3 TL olması gerçekçi bir rakam olur. 4 lira olacağı söylenmiş çünkü artış eğilimi var. Değirmenciler de un satmak istemiyor. Vadeli un temin edebiliyorduk ama un gelmeden ön ödeme şeklinde teklifler var artık" diye konuştu.
FIRINCILAR FEDERASYONU: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi. (DHA)
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