Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan açıklama...

Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekmek fiyatlarına zam geleceği yönündeki iddialar sonrasında gelecek açıklamalar merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı. İşte, Ekmek 4 lira olacak mı? Ekmek fiyatları artacak mı, ne kadar?

"BEŞİKTAŞ'TA 5 LİRA, BAYRAMPAŞA'DA 4 LİRA OLACAK"

Cihan Koliva, "Ekmek Beşiktaş'ta 5 lira olacak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak çünkü Beşiktaş'ta kira 30 bin lira Bayrampaşa'da 6-7 bin lira. Maliyetler öyle olduğu için söylüyorum. Yetkililerden şunu istiyorum, ekmeğin maliyetini çıkarsınlar ve ekmeğin fiyatını çıkarsınlar. 15 gün önce aldığımız un 205 liraydı şu an sabah aradığımda 360 lira. Un parasını da peşin istiyorlar. En son gelen ekmeğe zam fiyatı 3 ay önce verilmiş bir fiyattı. 3 ay içerisinde neler değişti, dolar nasıl yükseldi. Buğday bizde yok 6-7 bin ton buğday dışarıdan alınıyor. Zaten en son zam gelmeden biz 2,5 liradan ekmeği satmaya başlamıştık. Biz yine satacağız. Bize artık zabıta göndermeleri bizi bağlamıyor. Ben ekmeğimi 4 liraya satacağım alan alır almayan gider 1 lira 25 kuruşa halk ekmeği var onu alır" dedi.