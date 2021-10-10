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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar devletten destek almaya devam ediyor. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara toplamda milyonlarca lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyenler ise uygun başvuru yollarını merak ediyor. Pandemi döneminde başlatılan uygulamalardan birisi 1.100 TL sosyal destek ödemesi olmuştu. Aylardır devam eden 3. faz ödemeleri için başvurular hala açık. Başvurunuzu yaptığınız takdirde, belirttiğiniz hesaba 1.100 TL ödemeniz yatırılıyor. İşte; ihtiyaç sahipleri için E-Devlet üzerinden 1.100 TL ödeme!

Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 13:41
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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

E-Devlet'ten ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL ödeme sağlanıyor! Geri ödeme şartı olmadan verilen ödemelerden bugüne kadar yüzbinlerce kişi faydalandı. İnternet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan kişiler, 3. faz ödemeleri kapsamında 1.100 TL alabiliyor. Bu ödemeler elden verilmiyor. Başvuruda belirttiğiniz hesaba doğrudan yatıyor. İşte; devletin sağladığı 1.100 TL karşılıksız ödemeyi almanın yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.

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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

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Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!

Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor.