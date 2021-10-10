10 Ekim 2021, Pazar
Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
İhtiyaç sahibi vatandaşlar devletten destek almaya devam ediyor. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara toplamda milyonlarca lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyenler ise uygun başvuru yollarını merak ediyor. Pandemi döneminde başlatılan uygulamalardan birisi 1.100 TL sosyal destek ödemesi olmuştu. Aylardır devam eden 3. faz ödemeleri için başvurular hala açık. Başvurunuzu yaptığınız takdirde, belirttiğiniz hesaba 1.100 TL ödemeniz yatırılıyor. İşte; ihtiyaç sahipleri için E-Devlet üzerinden 1.100 TL ödeme!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 13:41
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