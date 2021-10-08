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Haberler Galeri Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Devlet tarafından ihtiyacı olanlara ve başvuru yapanlara sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla yapılan ödemeler için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. 1.800 TL ödeme başvuru yapanların hesabına anında yatıyor. Emekli olan vatandaşlar destek ödemelerinden yararlandıkları takdirde maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 19:09
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Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor. Başvuru şartları belli oldu. En az 15 gün içerisinde hesaplara yatıyor. Ödemeler başvuranların hesabına düzenli olarak yatıyor. Ancak ödeme imkanından yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Önemli bir ayrıntı ise dikkat çekiyor. Devlet desteğinden yararlanan hanelerde emekli vatandaşların bulunması durumunda, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu kişilere ödenmeye devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesinin detaylarını haberimizde derledik. İşte, başvuru detayları...

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Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Devlet, hastası olana, yaşlı bakımı üstlenene, engelli çocuğuna bakana evde bakım desteği sağlıyor. Yaklaşık 600 bin kişi, aylık 1.800 TL olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parasından yararlanıyor.

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Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım desteği sağlıyor. Hasta, yaşlı bakımını üstlenenlere, raporla engelli olduğu tespit edilen, sosyal güvencesi olmayanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlara aylık yaklaşık 1.800 lira olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parası veriliyor.

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Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

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Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...

EVDE BAKIM DESTEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.