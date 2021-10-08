08 Ekim 2021, Cuma
Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor! Başvuru şartları belli oldu! En az 15 gün içerisinde...
Devlet tarafından ihtiyacı olanlara ve başvuru yapanlara sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla yapılan ödemeler için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. 1.800 TL ödeme başvuru yapanların hesabına anında yatıyor. Emekli olan vatandaşlar destek ödemelerinden yararlandıkları takdirde maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 19:09
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