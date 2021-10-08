Her ay 1.800 TL ödeme yapılıyor. Başvuru şartları belli oldu. En az 15 gün içerisinde hesaplara yatıyor. Ödemeler başvuranların hesabına düzenli olarak yatıyor. Ancak ödeme imkanından yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Önemli bir ayrıntı ise dikkat çekiyor. Devlet desteğinden yararlanan hanelerde emekli vatandaşların bulunması durumunda, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu kişilere ödenmeye devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesinin detaylarını haberimizde derledik. İşte, başvuru detayları...