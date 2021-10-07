Bakan duyurdu! Destek ödemeleri yarın hesaplara yatacak
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin bir takım destek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, sosyal medya (Twitter) hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Bekir Pakdemirli'nin üreticelere destek müjdesini verdiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."