Avrupa’da kara kış kapıda! İlk kez oluyor

Hollanda'daki depremlerden, Çin'in daha az karbon emisyonu hedeflemesine ve hatta Rusya'nın enerjiyi bir siyasi güç olarak kullanmasına kadar farklı sebepler sayılabilir. Pandeminin de etkisiyle ciddi şekilde kesintiye uğrayan küresel tedarik zincirleri arasında yükselen enerji maliyetleri zaten yükselen enflasyon oranlarını daha da şişiriyor ve fabrikalardaki üretime kadar her şey etkileniyor.



