3600 ek gösterge nedir? Emekli maaşı ve ikramiyeleri yükselecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem memurlar hem de emekliler için 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Sevindiren haberin ardından ek gösterge takvimi oluşturuldu.

Buna göre hem memur emeklilerinin maaşları ve memur maaşları yükselecek aynı zaman da ikramiyeler de artacak. Peki 3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte hangi haklar kazanılacak?