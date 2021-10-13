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3600 ek gösterge nedir? Emekli maaşı ve ikramiyeleri yükselecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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3600 ek gösterge nedir? Emekli maaşı ve ikramiyeleri yükselecek

Milyonlarca memur emeklisinin ve memurların tüm dikkati 3600 ek göstergede. Ek gösterge ile beraber hem maaşları zamlanacak hem de ikramiyeleri yükselecek. 3600 ek gösterge takvimi hazırlandı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem memurlar hem de emekliler için 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Sevindiren haberin ardından ek gösterge takvimi oluşturuldu.

Buna göre hem memur emeklilerinin maaşları ve memur maaşları yükselecek aynı zaman da ikramiyeler de artacak. Peki 3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte hangi haklar kazanılacak?

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

3600 ek gösterge için takvim hazırlandı. Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu tarafından çalışmalara başlanacak. Kurul tarafından çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon kurulacak, burada Memur-Sen komisyonu temsil edecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Bütçe Başkanlığı'nın temsilcileri görev alacak. Çalışmalar 2022'de tamamlanacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE HANGİ HAKLAR KAZANILACAK?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

HANGİ MEMURLARIN EK GÖSTERGESİ ARTACAK?

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

TÜM MEMURLARI KAPSAYACAK

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

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