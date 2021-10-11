HaberlerGaleriSon dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?
Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği 3600 ek gösterge çalışmaları sürerken, Memur-Sen'den ek gösterge hakkında dikkat çeken tarih açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrilirken, bir yandan da söz konusu ek göstergenin hangi memurları kapsayacağı da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? İşte haberin detayları...