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Haberler Galeri Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği 3600 ek gösterge çalışmaları sürerken, Memur-Sen'den ek gösterge hakkında dikkat çeken tarih açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrilirken, bir yandan da söz konusu ek göstergenin hangi memurları kapsayacağı da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 11:02
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Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Ek göstergenin çıkacağı tarihli merakla beklenirken, konu hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur-Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."

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Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

Yapılacak düzenleme ile emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 25'e varan artış olacak. 30 yıllık bir hemşirenin emekli ikramiyesi 149 bin liradan 188 bin liraya yükselecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

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Son dakika: 3600 ek gösterge için tarih açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurları kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi, ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.