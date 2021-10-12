Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergede son durum nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının ortak çalışmaları sonucu 3600 ek göstegede detaylar belli olacak. İlk önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelen 3600 ek gösterge, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğini ortadan kaldırmak adına tüm memurlar için talep ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...