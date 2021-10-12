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Haberler Galeri Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergede son durum nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının ortak çalışmaları sonucu 3600 ek göstegede detaylar belli olacak. İlk önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelen 3600 ek gösterge, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğini ortadan kaldırmak adına tüm memurlar için talep ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 19:05
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Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge artışı ile ilgili çalışmalar başladı. Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Unvanlar arasındaki gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması için tüm memurları kapsaması beklenen 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum nedir? 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ek gösterge cetvelindeki tüm unvanların yeniden değerlendirmeye alınmasının ardından, kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye sunulacak. Söz konusu taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ VE İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK?

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

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Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 liraya çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 lira artış olacak. İkramiye her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artacak.

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Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLER?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.