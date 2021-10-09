Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kamuda görev alan milyonlarca memur için ek göstergeler, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden önemli bir etkendir. Ek göstergenin 3600'e çıkması konusunda çalışmalar başladı. Memurların yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile hem maaş hem de ikramiye artacak. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...