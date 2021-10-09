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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? 3600 ek göster zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklamaların gelmeye başlamasının ardından gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:59
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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kamuda görev alan milyonlarca memur için ek göstergeler, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden önemli bir etkendir. Ek göstergenin 3600'e çıkması konusunda çalışmalar başladı. Memurların yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile hem maaş hem de ikramiye artacak. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı.

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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi, ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.

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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

NASIL ETKİLEYECEK?

Takvim'in haberine göre, statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak.

Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı, yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği yine çalışma gündeminde olacak.

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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık yükseköğrenim mezunu imamhatipler 3000 ek göstergeye tabi.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak.