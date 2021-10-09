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Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? 3600 ek göster zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklamaların gelmeye başlamasının ardından gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:59