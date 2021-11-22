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THY günlük bin 49 seferle Avrupa ikincisi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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THY günlük bin 49 seferle Avrupa ikincisi

Son dakika haberleri... Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, toplamda haftada 144 bin 345 uçuş, günde 20 bin 621 sefer gerçekleştirildi. THY günlük bin 49 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 936 seferle 3. sırayı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Kasım arasında günlük 1.049 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, toplamda haftada 144 bin 345 uçuş, günde 20 bin 621 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 2 bin 101 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY günlük bin 49 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 936 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 413 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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