Maden sektöründen ihracat rekoru
Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'ini topraklarında bulunduran ve 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taşa ev sahipliği Türkiye, maden sektöründe ihracat rekoru kırmaya devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü, sadece Eylül ayında 584,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39,1 oldu.
Zengin rezervler ile sanayiye doğrudan katkı sağlayan maden sektörü, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 4,38 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı artış oranı ise yüzde 47,96 olarak gerçekleşti.
METALİK CEVHER İHRACATI İLK SIRADA
Sabah'ın haberine göre yılın ilk 9 ayında metalik cevherler ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76'lık artış yakalarken, 1,63 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ihraç edilen madenler sıralamasında ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 24,6'lık artışla 941 milyon dolar getiren işlenmiş doğal taşlar yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 32,1'lik ihracat artışı ile 794,2 milyon dolar sağlayan endüstriyel mineraller yer aldı.
Bu madenleri, yüzde 35,8'lik ihracat artışıyla 622,4 milyon dolar getiren blok doğal taşlar ve yüzde 121,7'lik ihracat artışıyla 217,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen ferro alyajlar takip etti.
EN ÇOK MADEN YİNE ÇİN'E GİTTİ
Öte yandan, ihracatta Çin pazarı liderliğini korudu. Çin'e yapılan ihracat, geçen yılın ilk 9 ayında 890 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 artışla 1 milyar 292 milyon doları aştı.
Türkiye'nin ihracatında Çin'i ABD takip etti. ABD'ye ihracat, bu yıl yüzde 54,4 artarak 419 milyon dolar seviyesine yükseldi. Üçüncü sıradaysa İspanya yer alırken, bu ülke pazarına yapılan ihracat ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 38,42 artarak 210 milyon doların üzerine çıktı.
"BOR İHRACATINDA REKOR BEKLİYORUZ"
Madencilik sektörünün ihracat verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madende ihracatımız ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı ki bu, geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda 48'lik artış demektir.
Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6,5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. Burada da en büyük pazarlarımızdan birisi Asya. Çin burada en öncü pazarlarımızdan birisi ama dünyanın hemen her yerine birçok maden ürünü ihraç edebiliyoruz" dedi.
Bor madeninin Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, "Milli ürünümüz boru dünyanın birçok ülkesine satıyoruz, yüzde 60-62'ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden bir rekor kıracak, onun beklentisi içerisindeyiz. Tabi madenciliğe şöyle de bakmak gerekiyor.
Bugün günlük yaşamımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten, sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üreten bir sektör. Madencilikte üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline sahip bir sektör. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak baktığınızda bunun en az 4-5 katı olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
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