Maden sektöründen ihracat rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü, sadece Eylül ayında 584,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39,1 oldu.

Zengin rezervler ile sanayiye doğrudan katkı sağlayan maden sektörü, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 4,38 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı artış oranı ise yüzde 47,96 olarak gerçekleşti.