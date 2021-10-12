Son dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

Standard & Poor's da (S&P) Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. S&P'nin 28 Eylül'de yayımladığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4. Çeyrek Raporu'nda, Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtilerek, 2021 yılı için büyüme tahmininin yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildiği bildirildi. Yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesinde öngörüldü.

Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini kaydetti.

YATIRIM BANKALARINDAN DA YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR GELDİ

Türkiye ekonomisinin 2021 büyümesine ilişkin en yüksek tahmin yüzde 9,7 ile Unicredit'ten geldi. Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,7'ye çıkaran Unicredit, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu.

Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.