Son dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti
Son dakika haberine göre IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.
Türkiye ekonomisini hedef alarak 'battık bittik' yaygarası koparan ekonomik tetikçileri hüsrana uğratacak bir gelişme daha yaşandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı.
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısını "Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları" başlığı ile yayımladı.
Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi.
Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,9, 2022'de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörmüştü.
ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ
Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.
Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.
Raporda, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON
IMF'nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3,3'te sabit tutuldu.
Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.
Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.
ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4,9'dan yüzde 5,2'ye çıkarıldı.
GELİŞMİŞ ÜLKELERİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,3 olarak korundu.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e, İtalya'nın yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6,2'den 5,7'ye düşürüldü. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,6, Fransa'nın yüzde 3,9, İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 6,4 büyüyeceği öngörüldü.
İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 7'den 6,8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseltildi.
Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5,6'dan 5,2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseltildi.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BU YILKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1'den 8 çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,7'den 5,6'ya revize edildi.
Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 9,5, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8,5'te sabit bırakıldı.
Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,4'ten 4,7'ye yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den 2,9'a düşürüldü.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.
OECD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ 2,4 PUAN YÜKSELTTİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, (OECD), Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puanlık artışla yüzde 8,4 seviyesine yükseltti.
Salgına karşı aşılamadaki ilerleme, kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak yer aldı.
Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri içinde de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.
Dünya Bankası da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı büyüme tahminini revize etti. Banka, beklentisini 3,5 puanlık artışla yüzde 5'ten yüzde 8,5'e çıkardı.
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da salgının olumsuz etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydetmesinin ardından art arda 2021 büyüme tahminlerinde revizyonlara gitti.
Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısında, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı. Yüksek frekanslı verilerin, ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen Fitch raporunda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkati çekilen raporda, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hanede kalmasının beklendiği kaydedildi.
Standard & Poor's da (S&P) Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. S&P'nin 28 Eylül'de yayımladığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4. Çeyrek Raporu'nda, Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtilerek, 2021 yılı için büyüme tahmininin yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildiği bildirildi. Yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesinde öngörüldü.
Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini kaydetti.
YATIRIM BANKALARINDAN DA YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR GELDİ
Türkiye ekonomisinin 2021 büyümesine ilişkin en yüksek tahmin yüzde 9,7 ile Unicredit'ten geldi. Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,7'ye çıkaran Unicredit, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.
ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.
JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu.
Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.
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