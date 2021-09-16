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Son dakika: Fitch Türkiye için son 10 yılın en büyük büyüme tahminini yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Son dakika: Fitch Türkiye için son 10 yılın en büyük büyüme tahminini yaptı

Son dakika... Fitch, Türkiye için son 10 yılın en büyük büyüme tahmini yaptı. Fitch büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti.

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