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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sosyal yardım başvuruları açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan sosyal yardım başvuruları açıklaması

Son dakika haberleri.... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.

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