Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan sosyal yardım başvuruları açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.