Körfez ülkelerine özel ‘Türk Ticaret Bölgesi’
Son dakika haberine göre: 1.5 trilyon dolarlık ekonomiye sahip Körfez ülkelerine özel bir Türk Ticaret Merkezi için planlar hazırlandı. Dubai’deki Jafza Serbest Bölgesi için düşünülen özel saha ile firmalar bölgeye çok daha rahat ihracat yapabilecek.
Kovid-19 salgını yüzünden geçtiğimiz yıl yapılamayan Expo2020, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenleniyor. Expo2020'yi hafta içerisinde DEİK ve TİM öncülüğünde iş insanları ve bakanlar da ziyaret edecek. DP World BAE Bölgesi ve serbest bölge Jafza'nın CEO'su Abdulla Bin Damithan, Türkiye'nin potansiyeline işaret ederek, lojistik yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. "Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırımlara devam edeceğiz" mesajı veren Abdulla Bin Damithan, Türkiye'de sadece bir liman işletmecisi olarak kalmayacaklarını ihracatçılarla birlikte çalışarak tedarik zincirine katılmayı amaçladıklarını bildirdi.
YENİDEN PAKETLEME DE YAPILACAK
Jafza Serbest Bölgesi'nde bir Türk Ticaret Merkezi kurarak Türk ihracatçıların ürünlerini getirebileceği bir altyapı kurmayı planladıklarını belirten DP World Yarımca CEO'su Kris Adams ise, "Türk Ticaret Merkezi platformu kurmak istiyoruz. Bu bölgede Türk ürünlerinin çok kaliteli olduğu algısı var. Türk firmalarının kargo akışını daha fazla sağlamak istiyoruz. Ardından da bölgeye dağıtımını yapmayı kolaylaştırmak istiyoruz. Tekrar paketlemeden nihai ürüne kadar ya da gideceği bölgenin pazarına uygun şartlara getirilmesine kadar her türlü işlem yapılabilecek. Henüz fikir aşamasında ama görüşmeler yürütüyoruz. Türk firmaları için bölgede önemli bir atılım fırsatı olabilir" dedi. Jafza'da şu anda 7 bin 500 firma olduğunu belirten Adams, Türk Ticaret Merkezi kurulması halinde alıcıların da ürünleri bizzat görme şansları olacağını vurguladı. Adams, "Bizim serbest bölgemizde Türk firmaları var. Haftaya da bu konularda görüşmeler yapacağız" diye konuştu. Jafza'nın sunduğu avantajlar arasında 50 yıl sıfır vergi, para birimi kısıtlaması olmaması ve gümrükleme hizmeti de yer alıyor.
TÜRKİYE'DEKİ LİMANA 600 MİLYON DOLAR YATIRIM
ABDULLA Bin Damithan, lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurduklarını da anlattı. "Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyen Bin Damithan, sözlerine şöyle devam etti: "Lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurduk. Bugüne kadar bir ticaret sağlayıcısı olarak Türkiye'deki limanımıza 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ancak bununla da kalmadık daha sonra büyük gemilere hizmet verebilmek için bir 50 milyon dolarlık daha yatırım yaptık. Sadece Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmine bakarsanız bu yıl yüzde 10 büyüme görürsünüz. Daha da büyüyeceğiz. Demiryolu konusunda limana yatırım yaptık, aynı zamanda depolama alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Artık sadece bir liman operatörü değiliz. Fabrikanın kapısından alıcıya kadar tüm tedarik zincirinde var olan bir yapımız var. Küresel var olduğumuz yerlerin gücünü bir kaldıraç olarak kullanıp işimizi daha da büyütmek istiyoruz. BAE ve Körfez ülkelerindeki Türk mallarının kalitesi ve pazar payları oldukça yüksek."
KARGODA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ
YARIMCA limanı için bugüne kadar 600 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Kris Adams, DP World Yarımca'da 1.2 milyon TEU kapasite olduğunu şu anda bunun 700 bininin kullanıldığını söyledi. Adams, "Önümüzdeki 4-5 yıl içinde 1.2 milyon kapasitenin tamamını kullanacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl 10 milyon dolarlık bir ilave yatırımımız olacak. Türkiye'de de bir lojistik firması kuracağız. 80 çalışanı olacak. Güney Afrikalı Imperial lojistik firmasını satın aldık. Türkiye'de de bir portföyleri var. Bununla daha da büyüyeceğimizi düşünüyoruz" dedi. Son beş yılda küresel ölçekte dijitalleşmeye 4 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Adams, DP World'ün 68 ülkede 80 konteyner terminalini işlettiğini vurguladı. Adams, 56 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin, bu sayıyı 100 bine çıkarmayı amaçladığını da vurguladı. Adams, "Sadece bir liman işletmecisi değil küresel tedarik zincirinin bir parçası olmak istiyoruz" diye konuştu.
KARA MALİYETINE UÇAK HIZINDA SEVKIYAT
DP World ve Virgin Hyperloop ortaklığı ile hayata geçirilen Hyperloop sistemi karayolu taşımacılığı maliyetine uçak hızında sevkiyat yapabiliyor. 2030'lardan itibaren devreye alınacak sistemle 1.000 kilometre hızla konteyner gönderilebilecek. Bir tüp içinde beşer konteyner taşıyabilen vagonlarla saatler dakikalara kadar inecek.
11 KATLI KONTEYNER TEKNOLOJİSİ
BOXBAY adı verilen bir teknoloji ile beş kata kadar üst üste konan konteynerler 11 katlı bir depolama alanında elleçlenebiliyor. DP World'ün Jebel Ali Limanında test edilen teknoloji, hız, enerji tasarrufu, güvenlik ve işletme maliyetlerinde azalma sağlıyor. Bu yeni teknoloji ile her biri 50 ton ağırlığa sahip metal ürünler, 50 metre yükseklikteki raflara çıkarılacak şekilde tasarlandı.
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