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Son dakika: Standard & Poor’s Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yükseltti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika: Standard & Poor’s Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yükseltti

Son dakika haberine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti.

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