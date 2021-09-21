Son dakika: OECD, Türkiye için büyüme tahmini yükseltti

Virüsün yeniden yayılmasının bazı ülkeleri faaliyetleri kısıtlamaya zorladığı ifade edilen raporda, bunun tedarik zincirleri üzerinde tıkanıklıklar ve baskılara neden olduğu kaydedildi.

"TALEPTEKİ HIZLI ARTIŞ, PETROL VE METAL GİBİ EMTİA FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU"

Raporda, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte talepteki hızlı artışın özellikle petrol ve metal gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediğine işaret edilen raporda, salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerin maliyet baskılarına katkıda bulunduğu ve nakliye maliyetlerini yükselttiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümünün önemli derecede farklılık gösterdiği, ABD ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızla yükseldiği, Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde ise görece düşük seyrettiği aktarıldı.