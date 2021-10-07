Başkan Erdoğan talimat vermişti: Yeni Tarım Kredi marketleri için tarih verildi! Fahiş fiyatların beli kırılacak

"FİYATLARIMIZI OLUŞTURURKEN DİĞER PERAKENDECİLERİ DE TAKİP EDİYORUZ"

Yıldırım, Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ürünleri direkt çiftçiden alarak tüketicilere sunduğumuz için aracılar yok, bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."