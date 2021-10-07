THY dünyanın en iyi 3 hava yolundan biri seçildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda "Okuyucuların seçimi ödülleri" açıklandı.

Dünyanın en çok ülkesine ve uluslararası noktasına uçan THY, Conde Nast Traveler okuyucularının seçimi ile küresel hava yolları arasında ilk 3 hava yolundan biri olmayı başardı.

800 bini aşkın okuyucunun katıldığı Conde Nast Traveler Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde okuyucular; hava yolları, şehir ve otel gibi farklı kategorilerde beğendikleri hizmet ve uygulamaları oyladı.

Conde Nast Traveler okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçerken, İstanbul ise en iyi büyük şehirler kategorisinde beşinci olarak seyahat severlerin beğenisini topladı.

Basılı ve dijital medyada aylık 37 milyon okuyucu ile buluşan mecra dünyada öne çıkan seyahat trendlerini ve şehirleri seyahat severlere ulaştırıyor.



"YOLCULARIMIZIN TAKDİR VE BEĞENİSİNİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı sonucun tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecindeki zorluklara rağmen aldığımız önlemler, hijyen uygulamalarımız ve temassız hizmetlerimiz ile yolcularımızın takdir ve beğenisini toplamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı tüm zorlu şartlara rağmen markasına sahip çıkan çalışma arkadaşlarıma, büyük THY ailesinin fertlerine borçluyuz. Markamızdan memnuniyetleri ve bizi layık gördükleri bu başarı için değerli Conde Nast Traveler okuyucularına teşekkür ediyoruz."