Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu meselenin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz." diyerek tarih verdi. Buna göre 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek göstergenin çıkması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON AÇIKLAMALAR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.' açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını vermişti.