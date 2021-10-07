Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge müjdesi verdi. 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusuna uzun süredir yanıt arayan memurlar ve emeklilere sevindirici haber geldi. Devlet memurlarının maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyelerini ve maaşlarını etkileyecek 3600 ek gösterge ile memurlar ve emekliler rahat bir nefes alacak. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte; Başkan Erdoğan’ın verdiği müjdeli söz!
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıkacak mı? Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi geldi! Yıllardır çözülmesi beklenen ek göstergede yeni bir adım atılıyor. Memurların ve emeklilerin kazancını doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge ödemesi için adım atılıyor. Başkan Erdoğan bu göstergenin ne zaman çıkacağını açıkladı. Tarih sözü verilmesiyle birlikte 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu meselenin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz." diyerek tarih verdi. Buna göre 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek göstergenin çıkması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGEDE SON AÇIKLAMALAR
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.' açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti. Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." demişti.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı.
Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı.
Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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