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Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatifi Mağazaları ile zincir marketlerdeki ürünlerin fiyat karşılaştırılması yapıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıkıyor. 10 temel ürünün fiyat karşılaştırmasında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları, lüks marketlerin fiyatlarıyla daha avantajlı olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:18
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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve fiyatların ve kaliteli ürünlerin uygunluğundan bahsetmişti.

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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağazalar şeklinde halka hizmet veriyor. Zincir marketlerle yapılan fiyat mukayesesine göre ise Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğu gözlendi.

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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak zincir marketlerin fiyatlarından daha uyguna fiyatla ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı kaydedildi.

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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla yüzde 5 daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.

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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Tarım Kredi - Diğer Market

1 litre UHT süt: 4.75 --- 6.95