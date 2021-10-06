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Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?
Tarım Kredi Kooperatifi Mağazaları ile zincir marketlerdeki ürünlerin fiyat karşılaştırılması yapıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıkıyor. 10 temel ürünün fiyat karşılaştırmasında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları, lüks marketlerin fiyatlarıyla daha avantajlı olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:18Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:18