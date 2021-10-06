Tarım Kredi Kooperatifi ile market arasındaki fiyat farkı ne kadar?

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağazalar şeklinde halka hizmet veriyor. Zincir marketlerle yapılan fiyat mukayesesine göre ise Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğu gözlendi.