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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma başvuru son gün! Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Borcu olanlar için bugün son fırsat! Yapılandırma kampanyasından faydalanmak isteyenlerin bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma saat kaçta bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:58
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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma başvuru nereden, nasıl yapılır? Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Vergi ve SGK borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için bugün son fırsat. Bugün sona erecek başvuru süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma saat kaçta bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

BORÇ YAPILANDIRMA SAAT KAÇTA BİTİYOR

Vergi borcu yapılandırma için başvurular bugün sona erecek. Başvurularını vergi daireleri üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşarın saat 19.00'a kadar vergi dairelerine gitmeleri gerekiyor. Online başvuru yapacak olanlar için ise başvuru süreci 23.59'a kadar sürecek.

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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular www.giv.gov.tr veya e-Devlet Kapısı üzerinden saat 23.59'a kadar yapılabilecek. İsteyenler saat 19.00'a kadar vergi dairelerine giderek başvuru yapabilecek.

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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

MİLYONLARCA KİŞİ BAŞVURDU

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu.

Bu kapsamda dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

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Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.