Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma başvuru son gün! Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Borcu olanlar için bugün son fırsat! Yapılandırma kampanyasından faydalanmak isteyenlerin bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma saat kaçta bitiyor? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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