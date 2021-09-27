27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

Vergi borcu yapılandırma 2021 son tarih | Devlete olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son tarih 30 Eylül mesai bitimi. Şimdiye kadar vergi dairelerine başvuranların sayısı 4.5 milyonu geçti ve tutar da 110 milyar liraya yaklaştı.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 09:48
  • 1
  • 18
Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son 4 güne girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvurması gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

REKOR BAŞVURU: Vergi dairelerine başvuranların sayısı geçen hafta başında 4.5 milyonu geçerken yapılandırılan tutar da 110 milyar liraya yaklaştı.

  • 3
  • 18
Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

Peşin, birinci taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.

  • 4
  • 18
Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın
Yapılandırma ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
  • 5
  • 18
Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah, vergi artırımı imkânı verilen düzenlemeyle artırımı yapanlar hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.