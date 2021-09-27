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Yapılandırmada son günlere girildi! Ceza ve vergi borcu olanlar dikkat! Başvuru yapmayı unutmayın
Vergi borcu yapılandırma 2021 son tarih | Devlete olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son tarih 30 Eylül mesai bitimi. Şimdiye kadar vergi dairelerine başvuranların sayısı 4.5 milyonu geçti ve tutar da 110 milyar liraya yaklaştı.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 09:48