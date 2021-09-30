Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILDI?

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.