Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
Vergi yapılandırma bitti mi? Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma son gün ne zaman? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Daha önce süresi uzatıldığı duyurulan vergi yapılandırmaya rekor başvuru yapıldı. Milyonlarca kişi vergi borçlarını yapılandırarak faizlerin silinmesini sağladı ve yeniden taksitlendirdi. Peki; vergi yapılandırma bitti mi?
Vergi yapılandırma son gün ne zaman? Vergi yapılandırma bitti mi? Vergi yapılandırma uzatıldı mı? 4 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasından faydalanmak isteyenler bu sorunun yanıtını arıyor. 9 Haziran'da yürürlüğe giren düzenlemenin başvuru ve ilk taksit süreleri birer ay uzatılmıştı. Peki; vergi yapılandırma son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
VERGİ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?
Vergi yapılandırmanın süresi uzatılmadı.
VERGİ YAPILANDIRMA BİTTİ Mİ?
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamaya göre, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILDI?
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.
Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.
Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
- Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
- Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...
- Diyanet 1 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
- YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?
- Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı PBS 2021 2. dönem atama sonuçları nereden öğrenilir?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?