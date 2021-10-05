5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi ilde yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ekim günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşının hangi ilde yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay düzenli olarak farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!
5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi ilde yatacak? Birçok ilde evde bakım maaşları arama motorlarında araştırılıyor. Her ay hesaplara düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı Ekim ayında araştırılmaya başlandı. Peki; 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
5 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ekim tarihi itibariyle henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki haftadan itibaren yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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