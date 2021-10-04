Son dakika: Facebook dibe vurdu! Hisseleri...
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu kullanıcılarını büyük şoka uğrattı. Bu gelişme sonrası Facebook'un hisseleri dibe vurdu. İşte Facebook hisselerinde son durumu içeren son dakika ekonomi haberimizin detayları...
FACEBOOK'TA YÜZDE 5 KAYIP
Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
DÜNYAYI SALLAYAN ÇÖKÜŞ
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.
FACEBOOK ÖZÜR DİLEDİ
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
DÜŞÜŞÜN SEBEBİ
Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu.
Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.
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