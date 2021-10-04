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Son dakika: Facebook dibe vurdu! Hisseleri...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Son dakika: Facebook dibe vurdu! Hisseleri...

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu kullanıcılarını büyük şoka uğrattı. Bu gelişme sonrası Facebook'un hisseleri dibe vurdu. İşte Facebook hisselerinde son durumu içeren son dakika ekonomi haberimizin detayları...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

FACEBOOK'TA YÜZDE 5 KAYIP

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

DÜNYAYI SALLAYAN ÇÖKÜŞ

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

FACEBOOK ÖZÜR DİLEDİ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu.



Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

Facebook kullananlar dikkat! FACEBOOK KULLANANLAR DİKKAT!

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