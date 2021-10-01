Son dakika: Fahiş fiyat ile mücadelede yeni adım! Vergi desteği geliyor





3. YÖNETİMLERE ÇEKİ DÜZEN:

Kooperatif yönetimleri ile ilgili tüm suistimal noktaları ortadan kaldırılacak. 20 yıl aynı kişinin başkanlık yapması, kuruluşa eş-dost-akraba doldurması, yüksek maaşlar ile üyelere zarar vermesinin önüne geçilecek. Yönetim Kurulu üyeleri en az 6 ay kooperatifçilik hukuku ile ilgili ders alacak.



4. BİRDEN FAZLA YÖNETİM YOK:

Bu kapsamda kooperatif başkanları en fazla iki yıl üst üste seçilebilecek. Birden fazla kooperatifin yönetimin kuruluna üye olunamayacak, birkaç yerden maaş alamayacak.