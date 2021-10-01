Son dakika: Fahiş fiyat ile mücadelede yeni adım! Vergi desteği geliyor
Son dakika haberine göre gıda enflasyonu ve spekülasyonlar ile fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifleri içinde yer alan kooperatifler ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. Kooperatif yönetimlerine çeki düzen verilecek.
AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte özellikle spekülasyonlar ile gıda fiyatlarının yükselmesini önlemeye dönük yasal düzenlemeleri arka arkaya gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de kooperatiflerin desteklenmesi, hem üreticinin ürününü değerinden satması hem de tüketicinin düşük fiyata sağlıklı gıdaya ulaşmasına destek verecek düzenleme.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan toplantıda kooperatiflere dönük yasa teklifi ele alındı ve düzenleme genel hatları ile ortaya çıktı. Teklifin kısa sürede Meclis gündemine gelip yasalaşması bekleniyor. Teklifte şu düzenlemeler yer alıyor:
1. DESTEK VE İSTİHDAM:
Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması için kooperatifler ve buralardaki istihdam desteklenecek.
2. KADINLARA DESTEK:
Kadın ve kırsal kalkınma kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapılıp vergi avantajı sağlanacak. Hallerde bu kooperatiflerin ürünlerine öncelik tanınacak.
3. YÖNETİMLERE ÇEKİ DÜZEN:
Kooperatif yönetimleri ile ilgili tüm suistimal noktaları ortadan kaldırılacak. 20 yıl aynı kişinin başkanlık yapması, kuruluşa eş-dost-akraba doldurması, yüksek maaşlar ile üyelere zarar vermesinin önüne geçilecek. Yönetim Kurulu üyeleri en az 6 ay kooperatifçilik hukuku ile ilgili ders alacak.
4. BİRDEN FAZLA YÖNETİM YOK:
Bu kapsamda kooperatif başkanları en fazla iki yıl üst üste seçilebilecek. Birden fazla kooperatifin yönetimin kuruluna üye olunamayacak, birkaç yerden maaş alamayacak.
5. ÜYE YAZIMLARI VE DELEGELER:
Adam kayırmalara dönüşen üye yazımlarının önüne geçilecek. Delege listesi elektronik ortamda yayınlanabilecek.
6. HESAPLAR DENETLENECEK:
Kooperatiflerin gelir giderlerini, bilançoları elektronik ortamda görülebilecek. Böylece ortaklar mali durumun, paranın nereye gittiğini denetleme imkanına sahip olacak.
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