Garson krizi büyüyor! Maaş 8 bine kadar çıkıyor
Restoranlardaki nitelikli personel sorunu derinleşiyor. Garson maaşının 8 bine, aşçı maaşının 15 bine kadar çıktığını belirten sektör temsilcileri, “Personel yok. Kimi kurye oldu, kimi şoför... Turizm canlanınca sorun daha da büyüyecek” diyor.
Küresel salgın Kovid- 19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşmeyle birlikte kapılarını açan restoranlar yapısal problemlerle boğuşuyor. Geçtiğimiz mart ayında "Garson aranıyor" haberlerinin ardından garson sorunu çözülmek bir yana kangrene dönüştü. Birçok restoran ve kafe, yeni dönemde garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl özellikle turizmde beklenen hareketlenmeyle birlikte daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor.
MAAŞ 8 BİNE KADAR ÇIKIYOR
Pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin TL. Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vs ile 4 bin TL. Aşçıların ise maaşları 6 binden başlayıp 15 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.
TEORİ İLE PRATİK ÖRTÜŞMÜYOR
Mutfakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bingöl, "Eskiden çırak-usta ilişkisi vardı. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Dolayısıyla usta da yetişmiyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde gastronomi bölümlerinin sayısının hızla arttığını anlatan Bingöl, şöyle devam etti: "Bu bir modaya döndü. Orada okuma modası var ancak buradan gelenler çok tecrübesiz.
Çünkü okulların teoriği ile iş hayatının pratiği örtüşmüyor. Bize üniversitelerin de turizm liselerinin de faydası yok. Oradaki çocuklara birinci sınıftan itibaren haftanın üç günü restoran-kafede çalışma zorunluluğu olmalı. Biz maaş da veririz. İşi işte öğrenmeliler. Yoksa bu kriz önümüzdeki yıl, turizmin canlanmasıyla içinden çıkılmaz bir hâl alacak. Acil önlem şart."
ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, nitelikli personel sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, şunları anlattı: "Bu sorunun çözümü için 2019'da TURYİD olarak Özyeğin Üniversitesi ile bir protokol imzaladık.
Araya pandemi girdiği için protokolü tam uygulayamadık. Bu yıl uygulamaya almayı planlıyoruz. Protokole göre mutfak sanatları bölümü öğrencileri üniversite son sınıfta seçtikleri bir restoranda olacaklar. Burada muhasebeden depoya, mutfaktan garsonluğa her alanda çalışıp işi öğrenecekler."
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