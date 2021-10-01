Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı

Gülle, "Dünya bunun farkında, fuarlarımızda görüyoruz ki yabancılar sırada bekliyor. Şu an tam kapasite çalışmamız, gelen taleplere yetişemememiz daha başlangıç. Son 13 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık. İnşallah 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu.

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