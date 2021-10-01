Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık." dedi.

İhracat eylül ayında 20 milyar doları aşarak rekor kırdı. Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptı. Muş, "Eylül ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 30'luk artışla, 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu" dedi.

Eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 23 sektör ihracatını artırırken 2,6 milyar dolarlık ihracatla Çelik, sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.

YILLIK HEDEF AŞILDI

Yılın ilk 9 ayında, yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 ayda yapılan 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolar olan yıllık hedef de aşılmış oldu.

TİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımız sayesinde, küresel krizlerde, üretimini aksatmamayı, siparişleri yetiştirmeyi başaran tek ülke olarak öne çıktık" dedi.

Gülle, "Dünya bunun farkında, fuarlarımızda görüyoruz ki yabancılar sırada bekliyor. Şu an tam kapasite çalışmamız, gelen taleplere yetişemememiz daha başlangıç. Son 13 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık. İnşallah 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu.