Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 2021 hedefi bile aşıldı





20 ÜLKEYE REKOR İHRACAT

Ağustosta 25 sektör ihracatını artırdı. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi. Aralarında İspanya, Belçika ve İsrail'in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. Geçtiğimiz ay bin 455 firma, ilk kez ihracat yaptı. Ağustos ayında 180 ülkeye toplam 5.35 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.



YENİ BİR LİGE YÜKSELDİK

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Şahlanış Dönemi' için önemli bir nişanedir, ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.5'e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize yaklaştığımızın göstergesi" dedi.

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