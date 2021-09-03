Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 2021 hedefi bile aşıldı
Son dakika haberine göre 19.8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına imza atılırken, yıllık bazda da 207.5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 15 puan yükseldi, dış açık yüzde 31 azaldı. Böylelikle 2021 hedefi bile aşıldı.
Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21.7'lik büyümesine 10.8 puanla son 23 yılın en büyük katkısını veren ihracatta rekor serisi devam ediyor. İhracat ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 artarak 18.9 milyar dolara ulaştı.
Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı rakamına imza atılırken, böylece ihracatta son 12 ayın 10'unda rekor kırılmış oldu. 8 aylık ihracat yüzde 36.9 artarak 140.2 milyar dolar oldu.
2022 HEDEFİ BİLE AŞILDI
Yıllık ihracat yüzde 25.2 artarak 207.5 milyar dolarla 2021 hedefinin üstüne çıkarken, bu rakam da cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Orta Vadeli Program'da 2021 için 184, 2022 için 198, 2023 için 214 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmişti.
Geçen yılın ağustos ayında yüzde 66.4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 81.5'e çıktı. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 96.8 olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 31.6 azalarak 4.3 milyar dolara indi.
YIL SONU 210 MİLYAR $
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile düzenlediği toplantıda ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustosta gerek aylık gerekse de yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını söyledi.
Muş, yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancının tam olduğuna dikkati çekerek, "İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansı da geride bırakmış durumdayız. İhracatımız ağustosta 2019 yılı ağustos ayına göre de yüzde 43'lük artış sergiledi" dedi.
FİRMA SAYISI % 11 ARTTI
Muş, ağustosta gerçekleşen 42.1 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek ağustos ayı dış ticaret hacmi olduğuna da işaret ederek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 15.1 puan artış ile yüzde 81.5'a ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 10 azaldı. 2021'de ihracat yapan firma sayısı yüzde 11 artışla 83 bine yaklaştı" diye konuştu.
MİLLETİN HAKKINI YEDİRMEYİZ
İstanbul Ataşehir Hali'nde sebzelerin çöpe atılmasına ilişkin olaya değinen Muş, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Muş, "Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla vatandaşımızın cebine elini uzatanlardan hesap soracağız. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.
30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK
Bakan Muş, ihracatçılar için bir müjdesi olduğunu da belirterek, şöyle konuştu: "İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık. Bu limit artırımıyla özellikle KOBİ'lere yönelik reeskont kredisi kullanımını yaygınlaştırmış olacağız." İhracatın menzilinin geliştirilmesine verdikleri öneme de değinen Muş, ayrıca halen 2 milyar dolar olan oyun ihracatını, 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
20 ÜLKEYE REKOR İHRACAT
Ağustosta 25 sektör ihracatını artırdı. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi. Aralarında İspanya, Belçika ve İsrail'in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. Geçtiğimiz ay bin 455 firma, ilk kez ihracat yaptı. Ağustos ayında 180 ülkeye toplam 5.35 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.
YENİ BİR LİGE YÜKSELDİK
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Şahlanış Dönemi' için önemli bir nişanedir, ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.5'e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize yaklaştığımızın göstergesi" dedi.
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