Türkiye’den ihracatta İspanya atağı

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı Fransa'ya 126 milyon 669 bin dolar azalışla 531 milyon 743 bin dolara, Norveç'e 61 milyon 407 bin dolar gerileyerek 41 milyon 65 bin dolara, Litvanya'ya 16 milyon 728 bin dolar azalarak 24 milyon 402 bin dolara, Katar'a 16 milyon 177 bin dolar azalışla 68 milyon 123 bin dolara indi.