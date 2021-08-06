Türkiye'den ihracatta İspanya atağı
Türkiye ihracatını her geçen ay artırmaya devam ediyor. 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2'lik artış gözlendi. Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını İspanya’ya gerçekleştirdi.
Türkiye, temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını İspanya'ya gerçekleştirdi. İspanya'ya yapılan ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 153 milyon 281 bin dolar artarak 750 milyon 353 bin dolara çıktı. Bu dönemde miktar bazında ihracat artışında İspanya'yı İtalya, Yunanistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.
Temmuz ayında Türkiye'nin dış satımı İtalya'ya 150 milyon 491 bin dolar artışla 737 milyon 409 bin dolara, Yunanistan'a 104 milyon 641 bin dolar yükselerek 261 milyon 210 bin dolara, Polonya'ya 104 milyon 529 bin dolar artarak 386 milyon 503 bin dolara, Birleşik Arap Emirliklerine 96 milyon 990 bin dolar artışla 229 milyon dolara çıktı.
EN FAZLA HAZIR GİYİM
Söz konusu dönemde İspanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün İspanya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 268 milyon 460 bin dolara yükseldi. Ülkeye en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin İspanya'ya dış satımı temmuz ayında yüzde 42,9 yükselerek 380 milyon 303 bin dolara ulaştı.
SUUDİ ARABİSTAN AZALDI
Verilere göre, Türkiye'nin dış satımında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'a gerçekleşti. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 243 milyon 834 bin dolar azalarak 12 milyon 974 bin dolara geriledi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı Fransa'ya 126 milyon 669 bin dolar azalışla 531 milyon 743 bin dolara, Norveç'e 61 milyon 407 bin dolar gerileyerek 41 milyon 65 bin dolara, Litvanya'ya 16 milyon 728 bin dolar azalarak 24 milyon 402 bin dolara, Katar'a 16 milyon 177 bin dolar azalışla 68 milyon 123 bin dolara indi.
LİDER ALMANYA
Türkiye, temmuz ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İspanya, İtalya izledi.
Değer bazında en fazla ihracat artışında zirvede bulunan İspanya ve İtalya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke kategorisinde de ilk 5'te yer almayı başardı. Bu dönemde Türkiye Almanya'ya 1 milyar 326 milyon 328 bin dolar, Birleşik Krallık'a 941 milyon 236 bin dolar, ABD'ye 909 milyon 239 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi dönecek iddiası kafaları karıştırdı! O isim son noktayı koydu! Beklenenin aksine...
- 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu? Pandemi destek parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...