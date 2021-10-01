İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları! Zam sonrası 2 Ekim LPG fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ne kadar? 2 Ekim LPG zammı sonrası gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası gözler litre başına LPG fiyatına çevrildi. Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG'de 2 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde yapılan artışın ardından İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı!