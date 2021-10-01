İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları! Zam sonrası 2 Ekim LPG fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ne kadar oldu? 2 Ekim LPG fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yapıldığı duyuruldu. 2 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere zammın LPG’de litre başına 71 kuruş olduğu belirtildi. LPG zammı sonrası İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki; 2 Ekim LPG fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ne kadar? 2 Ekim LPG zammı sonrası gözler LPG fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası gözler litre başına LPG fiyatına çevrildi. Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG'de 2 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde yapılan artışın ardından İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı!
LPG'YE ZAM GELDİ!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Son artışla birlikte benzinin litresinden alınan ÖTV miktarı 48 kuruşa kadar düştü. LPG'den alınan ÖTV miktarı bir süredir 0 TL olarak seyrediyordu.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR LPG FİYATLARI!
Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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