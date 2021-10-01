Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu?
Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu? 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim ayında kiralarına ne kadar zam geldiğini merak eden kiracılar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Her ay enflasyon verilerine göre kira zamları belirleniyor. Son günlerde kiralarda büyük artış yaşanmasıyla birlikte gözler Ekim ayı kira artış oranlarına çevrildi. Belirlenen zam oranı tavan fiyatı oluyor. Peki; 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu? İşte detaylar!
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Kira kontratını her yıl yenilemek durumunda kalan kiracılar ve ev sahipleri için, enflasyon verilerine göre kira zamları belirleniyor. Zam oranı tavan fiyat oluyor ve yasal olarak tavan fiyatın üzerinde bir zam yapılamıyor. Tavanın üzerinde bir zam olduğunda bu zamma kiracılar itiraz edebiliyor. Peki; Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç? İşte detaylar!
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Zam oranları 4 Ekim günü açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.
YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?
Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE'ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.
Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.
YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK
Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu?
- Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var?
- Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp'ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar
- DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
- 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
- YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...
- YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...
- Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?