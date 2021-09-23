Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faizler artacak mı düşecek mi? Gözler kritik kararda

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları bugüne de alıcılı başlamalarının ardından, şu dakikalarda yükselişlerin ortalama yüzde 0,2 civarında olduğu görülüyor.