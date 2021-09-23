İşte dolandırıcıların büyük vurgun taktiği

ONLİNE'A DİKKAT!

Dolandırıcıların en kolay vurgun yaptığı alan online mecralar. Kopya siteler ve sahte ilanlarla sosyal medyada ortaya çıkan dolandırıcılar, örneğin 3.000 TL olan bir evi, 2 bin TL olarak kiralamaya çalışıyor. O bölgede yüksek olan fiyatlar nedeniyle vatandaş ev kirası uygun olduğu için hemen ilandaki numarayı arıyor. Çok arayan olduğunu belirten dolandırıcılar, acil 2 kira bedeli kaparo yatırılması halinde diğer arayanlara evi vermeyeceklerini söylüyor.

Bu bedeli yatıranlar daha sonrasında anahtarı almaya gittiğinde karşılarında muhatap bulamıyor. Tuttuklarını sandıkları evde ise ya birisi oturuyor ya da aynı evin 3-4 kişiye kiralandığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Uzmanlar bu yolla son günlerde yüzlerce kişinin dolandırıldığını, binlerce şikâyetin yağdığını belirtiyor.