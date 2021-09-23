23 Eylül 2021, Perşembe
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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faizi değiştirecek mi? Piyasalara etkisi ne olur?
Gözler bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilecek mi? FED'in faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.