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Gözler Merkez Bankası'nda! Para Politikası Kurulu faiz kararı açıklanacak

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 13:23
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Merkez bankası bir değişikliğe gider mi? Piyasaların beklentisi ne? Gelişmeleri A Para Ankara Haber Müdürü Murat Övücü A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Piyasalarda ağırlıklı olarak politika faizinde bir değişikliği yapamayacağı yönünde bir beklenti olduğunu ifade eden Murat Övücü, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son 2 mesajında mevcut reel enflasyonun faizin üzerinde belirleneceği yönündeki söylemine bir değişikliğe gitti. Bu açıklamalar Merkez Bankası'nın bir değişikliğe gidebileceği yönünde değerlendirmeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

A Para Ankara Haber Müdürü Murat Övücü, "Yapılan anketlerde bugün herhangi bir şekilde politika faizine dokunmayacağı yönünde beklentiler ağırlık kazandı. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası en son mart ayında faizlerde bir değişikliğe gitti. Yüzde 17 olan faizi yüzde 19'a çıktı." diye konuştu.

Övücü, "Son 5 toplantıda faize dokunulması ve bir değişikliğe gidilmedi. Metinde bazı sözlü yönlendirmeler yapıldı. Bugünde herhangi bir artış ya da düşme beklentisi yok." dedi.

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