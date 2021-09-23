Emekli maaşını artırmak mümkün mü? Ücret hesabında 1261 detayı...

Aynı anda iki işte çalışıyor olmak emekli aylığını artırır mı?

Her iki işte de sigorta primi ödendiğinde bildirilen matrah yükselir. Alınacak emekli aylığı da artar. Örneğin, 4 bin lira ücretle çalışan 2 bin lira ücretle ek iş yapması ve bunu SGK'ya bildirmesi durumunda prime esas kazancı 6 bin liraya yükselir. Bu da emekli aylığını artırır.