Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın zaman sonra yeniden toplanarak güncel faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararı merak ediyor. İşte, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay belirlenen tarihlerde toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın zaman sonra yeniden toplanarak güncel faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. İşte, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTU
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği vurgulanan duyuruda, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.
Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
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