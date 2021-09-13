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Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

Son dakika haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle birlikte kamu bankaları vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi vermişti. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz olarak aldığı kredileri şimdi de yapılandırma fırsatına kavuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtılmıştı. Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

KREDİLER YAPILANDIRILIYOR

Düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı. Milyonlarca kişinin yararlandığı kredi ile milyarlarca lira dağıtılmıştı.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

YAPILANDIRMADA 36 AY SÜRE UZATIMI

Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

Bankaya borcu olanlar dikkat! Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı

YAPILANDIRMA İNTERNET ŞUBESİ VEYA MOBİL BANKACILIKTAN YAPILIYOR

Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

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