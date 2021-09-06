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Son dakika: TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum detaylarını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: TOKİ’den ikinci indirim kampanyası! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum detaylarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl da yoğun talep üzerine başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

Bakan Kurum kampanyanın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek"

BÜTÜN BORCUNU ÖDEMEYEN DE KAMPANYADAN YARARLANACAK
Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği açıklandı. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 19 EKİM 2021
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlanabileceği kaydedildi. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekleri kaydedildi.

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