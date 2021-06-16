Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarını mümkün kılan TOKİ tarafından ucuz konut müjdeleri geliyor. Haziran ayına girmemizin ardından birçok ilde yeni ilanlar yayımlandı. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulan konutlar %10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay, iş yerleri ise %10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Konuyla ilgili detayları ahaber.com.tr'de derledik. İşte, Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?