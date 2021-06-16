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Haberler Galeri Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarını mümkün kılan TOKİ tarafından ucuz konut müjdeleri geliyor. Haziran ayına girmemizin ardından birçok ilde yeni ilanlar yayımlandı. Açık artırma yöntemi ile satışa sunulan konutlar %10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay, iş yerleri ise %10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Konuyla ilgili detayları ahaber.com.tr'de derledik. İşte, Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.06.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 19:00
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Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Ev sahibi olmak isteyenler Haziran ayına girmemizin ardından TOKİ tarafından sunulan uygun ilanları yakından takip ediyor. Düşük gelirli aileler sunulan fırsatları değelendirerek ev sahibi olabilecek. TOKİ, 35 ilde 149 konut, 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Gelişmenin ardından ev ilanlarına başvuru yapmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. TOKİ ucuz ev konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusu sorgulamaya başladı. Konunun detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

HAZİRAN AYI TOKİ KAMPANYALARI BAŞVURU NE ZAMAN?

149 konut başvuru tarihi: 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de müzayede yapılacak.

111 iş yeri için başvuru tarihi: 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de müzayede yapılacak.

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Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

AÇIK ARTIRMA NEREDE, NASIL YAPILACAK?

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

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Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

KONUT KAMPANYALARI HANGİ İLLERDE?

Yüzde 10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olunabilecek konut kampanyaları şu illerde:

Aksaray,

Adana,

Ankara,

Antalya,

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Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

Balıkesir,

Batman,

Bilecik,

Burdur,

Bursa,

Çorum,

Denizli,