İzmir’e Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruluyor! 20 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun açıklamaları:

"Tarihi bir noktadayız şu anda ve çok önemli bir yatırım yapılıyor bölgemize. Ülkemiz, İzmir ve Bergama için bu adım çok önemli. Ülkemiz pandemiye rağmen ekonomide hızlı bir büyüme refleksi gösteriyor.

Rakamlar hepimiz için çok heyecan verici. Burada 2,4 milyon metrekare alan bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu ülkemiz kalkınmasında refahında ve istihdam yaratması noktasında heyecan veren bir konu.

Burada yaklaşık 20 bin kişi istihdam edilecek. Burada hızlıca yatırımlar yükselmeye başlayacak. Bu yatırımlar ülke ekonomisine özellikle ihracatımıza çok büyük katkılar sağlayacak ve refahı yükseltecek.

Serbest bölgeler ülke ekonomisinde yine çok önemli. Gaziemir'deki serbest bölgemizde şu anda yerler dolmuş durumda. Hızlı şekilde orada yer arıyorlar. Bizim bölgemizde de 2017 yılında veri çalışmalar devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2020 Şubat ayında burayı ziyaret etmiş ve müjdeyi vermişti. Bugüne geldiğimizde Ticaret Bakanımız Mehmet Muş projeyi onaya sundu. Biz de şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imzasını bekliyoruz.

Burada hızlı şekilde yatırımların yükselmesini bekliyoruz. 4 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar ihracat potansiyeli bekleniyor. Bu ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacak."